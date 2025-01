Sport.quotidiano.net - Juve, pareggiare è l’unica cosa che conta: Motta è ormai mister X

Bologna, 12 gennaio 2025 – Il motto una volta era ‘vincere non è importante, èche’. La sequenza impressionante di pareggi delladi Thiagonon può dunque essere sufficiente a soddisfare le esigenze del pubblico, che con un mercato da 200 milioni, e un cambio radicale di filosofia calcistica, si aspettava decisamente di più. Non certo la pretesa di dominare il campionato, ma nemmeno ritrovarsi a undici punti dal Napoli e a sette dall’Inter che ha due partite in meno. Non a caso, il direttore Cristiano Giuntoli ha dovuto tarare nuovamente gli obiettivi e ora, fallita anche la Supercoppa, l’essenziale diventa tornare in Champions League, non solo per una questione sportiva, è il minimo per laandarci, ma soprattutto economica per avere ulteriori ricavi da investire sul mercato.