Justin Bieber sta preparando un nuovo album in uscita nel 2025? Le parole del produttore

Secondo rumours,starebbe pianificando il suo ritorno sulle scene musicali nela distanza di quattro anni di distanza dall’ultimo lavoro in studio, Justice, sestonel quale figurano i singoli Peaches, Holy ed Anyone.Da quel momento è andato incontro alla separazione con il manager di lunga data, Scooter Braun, con il quale collaborava dal 2008. Nello stesso anno Braun aveva scopertosul suo canale You Tube, ma solo nel 2023 è emerso che l’artista stava “valutando come potersi svincolare” dal contratto con Braun. Lo scorso giugno il manager annunciava che si stava ritirando dal mondo della musica, dopo essersi separato da artisti come Ariana Grande, Demi Lovato e David Guetta.in arrivo?Sembra chesia tramando il suo ritorno, secondo quanto riportato da Matthew Belloni di Puck News.