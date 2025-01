Thesocialpost.it - Italia, rissa con spranghe e bastoni tra afghani e pakistani. Cosa è successo

Leggi su Thesocialpost.it

Un violento scontro tra gruppi di stranieri, probabilmente di nazionalità pakistana e afgana, si è verificato questa sera a Trieste, in Largo Barriera. Laha coinvolto numerose persone e ha richiesto l’intervento immediato di Polizia, Carabinieri e Polizia locale, che sono giunti sul posto in pochi minuti per separare i partecipanti e riportare la calma.Secondo le prime ricostruzioni, i gruppi si sarebbero affrontati utilizzandoe, forse, anche. Alcune persone sono rimaste ferite negli scontri, come riportato dal quotidiano locale Il Piccolo.Gli agenti, in tenuta antisommossa e armati di scudi, sono riusciti a sedare lae mettere in sicurezza l’area. Al momento, le indagini sono condotte dai Carabinieri, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.