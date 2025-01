Panorama.it - Israele-Hamas: Accordo per il cessate il fuoco sempre più vicino

L'ufficio del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha annunciato sabato sera la decisione di inviare una delegazione di alto livello in Qatar per contribuire agli sforzi volti a raggiungere undi cessare ilcon il gruppo terroristico. La delegazione, partita sabato sera, include il capo del Mossad, David Barnea, il direttore dello Shin Bet, Ron Bar, il maggiore generale in pensione Nitzan Alon, esperto nella gestione degli ostaggi per le IDF, e il consigliere politico di Netanyahu, Ophir Falk. La decisione è stata presa in seguito a una valutazione condotta da Netanyahu sulla situazione dei colloqui in corso riguardanti gli ostaggi. All'incontro hanno partecipato anche il ministro della Difesa, Israel Katz, i principali responsabili della sicurezza israeliana, nonché funzionari dell'amministrazione Biden e della nuova amministrazione.