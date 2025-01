Impresaitaliana.net - Inflazione, Federconsumatori: “Necessarie misure urgenti per contrastare povertà e disuguaglianze”

L’a dicembre aumenta dell’1,3% con ricadute di 409,5 euro annui a famiglia«Stangata che si abbatterà su una situazione già compromessa dai continui rincari registrati negli ultimi anni, che hanno determinato modifiche nelle abitudini di consumo e rinunce importanti da parte delle famiglie. In assenza diadeguate ai nuovi aumenti e a sostenere le famiglie, questo andamento non farà altro che accrescere difficoltà, disagio e».Così in una nota la, primaria associazione impegnata nella tutela dei consumatori, che con il suo Osservatorio Nazionale (O.N.F.) ha stimato l’incidenza dell’su una famiglia media: +409,5 euro annui. Secondo l’Istat l’a dicembre è aumentata dell’1,3% e questo sarebbe dovuto alla mancata discesa dei prezzi dei beni energetici.