Tvzap.it - Incendio in un ristorante, almeno 6 morti: cosa ha innescato il rogo

in un ristorante. Un tragico incendio è divampato ieri sera in un ristorante causando la morte di almeno sei persone. Secondo le informazioni fornite oggi dai servizi di soccorso, altre otto persone sono rimaste ferite, di cui sei in condizioni critiche. Le autorità incaricate delle indagini sulle cause dell'incendio hanno reso nota la prima ipotesi di ricostruzione dell'accaduto. Devastante incendio in Repubblica Ceca: ci sono morti. Prima il boato, poi le fiamme che hanno avvolto il locale, trasformandolo in una trappola mortale. È questo il drammatico scenario dell'incendio divampato nella serata di ieri, sabato 11 gennaio, nel ristorante "U Kojota" a Most, città situata a circa 70 chilometri a nordovest di Praga, in Repubblica Ceca.