Lapresse.it - Incendi a Los Angeles, volontari distribuiscono beni di prima necessità agli sfollati

Centinaia disi sono radunati nei centri di donazione in tutta la California per aiutare le persone colpite d. Una grande folla di persone si è ritrovata al centro donazioni realizzato all’ippodromo Santa Anita Park di Arcadia per dare supporto a coloro che stanno subendo le drammatiche conseguenze del devastanteo Eaton, che ha bruciato oltre 7.000 case. Ihanno distribuito articoli di, tra cui materiale igienico, acqua in bottiglia, cibo confezionato e vestiti. Un altro gruppo si è ritrovato anche al Pasadena Convention Center, dove la World Central Kitchen ha distribuito viveri alle vittime dei roghi.