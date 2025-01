Ilfattoquotidiano.it - Il silenzio di Salvini su X nel giorno dei treni in tilt: non posta per la prima volta da mesi. Poi il giorno dopo l’attacco ai “criminali rossi”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La giornata nerissima deiammutolisce il ministro dei Trasporti. Nelle ore in cui decine di migliaia di italiani vivevano disagi a causa di un problema alla linea elettrica nel nodo di Milano con ripercussioni in tutta Italia, Matteosi è stranamente ammutolito su X, il social in cui le notizie delsono maggiormente dibattute. L’avverbio non appare fuori luogo, visto che per ritrovare unin cui il vice presidente del Consiglio non ha condiviso alcun contenuto bisogna tornare indietro di quasi tre. Le ultime 24 ore trascorse senza nemmeno un postdi ieri erano state quelle del 29 ottobre. Da quel momento,ha condiviso almeno un contenuto ale in molti anche un numero ben maggiore. Sabato 11 gennaio, invece, bocca cucita.L’attività sul social di Elon Musk si è interrotta fino a domenica all’ora di pranzo.