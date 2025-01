Ilrestodelcarlino.it - "Il segreto è la qualità della miscela"

È il 2010 quando Rubens Gardelli, titolaretorrefazione ‘Gardelli Specialty Coffees’ a Panighina vicino a Cesena, inizia a tostare il caffè con una piccola tostatrice da 50 grammi. La sua passione lo ha portato alla prima competizione nel 2014 dove è risultato vincitore. Nel 2017 si è aggiudicato la finale mondiale. Rubens Gardelli da dove nasce la passione per il caffè? "Nel 2008 ho preso le redini del bar di famiglia a Forlì e di lì a poco mi sono inventato un mestiere. Ho iniziato a tostare il caffè su una palla che girava su un fornello e la curiosità mi ha spinto a migliorare sempre più il metodo. La mia vita è cambiata quando mi sono avventurato nel mondo delle gare. Sono diventato campione italiano come preparatore di caffè e campione italiano di tostatura di caffè. É stato il primo trampolino per uscire dal locale e farmi conoscere nel territorio".