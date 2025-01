Lortica.it - Il ruolo della tecnologia nella società moderna

Nel corso degli ultimi decenni, laè divenuta una presenza costantenostra vita quotidiana, influenzando il modo in cui lavoriamo, comunichiamo e persino come trascorriamo il tempo libero. Dai computer ai dispositivi mobili, dai social network all’intelligenza artificiale, la continua evoluzione tecnologica ha trasformato radicalmente la.Comunicazione e relazioni umaneUno degli ambiti in cui laha avuto l’impatto più evidente è la comunicazione. Oggi è possibile restare in contatto con persone che vivono a migliaia di chilometri di distanza, condividendo idee ed emozioni in tempo reale. Tuttavia, l’uso massiccio di smartphone e piattaforme social solleva alcuni interrogativi su come questo tipo di interazione possa modificare la qualità dei rapporti umani.