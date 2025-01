Ilrestodelcarlino.it - Il quartiere di Porta Maggiore piange Adalgisa ‘Gisa’ Piccinini

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

diin lutto per la scomparsa di, mamma dell’ormai ex capo sestiere neroverde Marco ‘Micio’ Regnicoli, di Antonella apprezzata la conduttrice televisiva e di Francesco ‘Ragno’ abile insegnante di nuoto e padrino di tanti campioni del Piceno in vasca grande. Messaggi di cordoglio sono arrivati alla famiglia regnicoli dal mondo della Quintana ma anche dall’Atletico Azzurra Colli Dove gioca il nipote Luca l’annuncio della scomparsa della signora Gisa è stato dato proprio dalla figlia Antonella con un messaggio sui social dove ha ricordato la Cara mamma. "Adesso vola libera nel cielo a raggiungere papà Giggi –ha scritto – cara dolce e meravigliosa mamma Gisa. Aver accompagnato ogni istante, ogni attimo di questi lunghi e difficili anni. è stata solo una piccola cosa in confronto all’immenso e grandissimo amore che ci hai donato.