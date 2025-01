Quotidiano.net - "Il primo giorno 100 ordini esecutivi". Trump annuncia l’offensiva su migranti, tasse e vaccinazioni

Leggi su Quotidiano.net

Donaldè pronto a iniziare la sua seconda presidenza in modo aggressivo con l’emanazione di centoil. Il tycoon e il suo team stanno pianificando un’offensiva mai vista in tempi moderni negli Stati Uniti che prevede un esercizio del potere inedito aggirando l’apparato del Congresso. Degli ambiziosi piani il presidente eletto avrebbe discusso coi senatori repubblicani a Capitol Hill assieme al suo più stretto consigliere, quello per la sicurezza interna Stephen Miller, che ha delineato i contenuti del blitz legislativo:, vaccini, politiche ambientali ed energetiche. Molti deglisaranno mirati a cancellare certi provvedimenti dell’amministrazione democratica o ripristinarne alcuni delmandato, come completare il muro al confine con il Messico.