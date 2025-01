Il Portogallo spalanca le porte ai giovani | dal 2025 tasse ai minimi per gli under 35 che scelgono di lavorarci Chi e come può beneficiarne

Leggi su Open.online

C’era una volta ilmecca dei pensionati più o meno facoltosi di mezza Europa. Ora il Paese lusitano ha deciso di cambiare strada, investendo sempre maggiori risorse fiscali sull’obiettivo opposto: attrarrequalificati, ed evitare che i suoi – di ragazzi – se ne vadano a frotte. La legge di bilancio, in questo senso, è molto ambiziosa. Dal 1° gennaio di quest’anno, infatti, si amplia la platea diche possono accedere a un regime fiscale particolarmente agevolato: un cospicuo taglio delle, in sostanza, per gli35 che decidano di mantenere o portare la residenza in. Stranieri compresi. Lo strumento su cui poggia la “strategia di seduzione” del governo di Lisbona si chiama Irs Jovem. Il regime agevolato per gli35, già in vigore, viene ampliato dalsia per durata che per platea.