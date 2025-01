Liberoquotidiano.it - "Il peggior primo tempo della mia carriera". Milan, Conceição picchia durissimo: a cosa costringe la squadra | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Dopo i miracoli in Supercoppa, la frenata in campionato. Ilnon riesce a dare continuità al successo ottenuto in Arabia con la clamorosa vittoria in finalissima contro l'Inter. A San Siro, ladi Sergiosi ferma contro un Cagliari determinato, guidato da Davide Nicola, che conquista un pareggio prezioso. Delusione palpabile tra i rossoneri, soprattutto per il tecnico, che aveva lavorato intensamente per preparare il match, cercando di accelerare il processo di trasformazione avviato dopo il suo arrivo al posto di Paulo Fonseca negli ultimi giorni del 2024. Un errore di Mike Maignan e la scarsa precisione sotto porta hanno condannato ila raccogliere solo un punto. In conferenza stampa,non ha nascosto il suo rammarico, definendo il“ilvisto da allenatore nella mia”.