Feedpress.me - Il Pd in Sicilia, sette giorni per trovare la quadra. Barbagallo in pole per il bis

Leggi su Feedpress.me

Lo strappo non c’è stato. L’area che si riconosce nel segretario Anthonynon ha approvato da sola le regole in vista del congresso, come aveva minacciato fino a venerdì notte . Il voto slitta di una settimana e nel frattempo, complice la mediazione romana, proverà a dialogare con le correnti Bonaccini e Orfini alla ricerca di una sintesi difficile da pronosticare. Visto che il partito.