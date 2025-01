Ilrestodelcarlino.it - Il Modena a Palermo per la prova del "nove"

Potrebbe facilmente essere presentata come ladel "". Definizione molto classica ma sempre efficace, perché dietro alle insidie della trasferta disi nasconde la possibilità del nono risultato utile consecutivo da quando Mandelli siede sulla panchina del. E, perché no,del "" sarà anche in senso stretto, se perraffigurassimo i profili degli attaccanti canarini alla ricerca di gol pesante che mancano da qualche tempo. Insomma, la prima del 2025 è già piuttosto carica di valore per i canarini. Lo sarebbe stata comunque, dal nuovo anno i gialloblù si aspettano andamento nettamente diverso rispetto a quello dei 365 giorni passati e le ambizioni dovranno andare di pari passo. Certo, le condizioni siciliane non aiuteranno. Oltre al solito ambiente caldo, capace di spingere da solo i giocatori di casa nei momenti di difficoltà, la squadra di Dionisi è più o meno di fronte ad un bivio: dentro o fuori.