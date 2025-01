Liberoquotidiano.it - "Il mio strazio è infinito": la moglie morta nel sonno, il dramma di Amedeo Minghi

è tra gli ospiti più attesi della puntata di Domenica In di oggi, domenica 12 gennaio. Siamo ovviamente su Rai 1, a casa della mitica Mara Venier.racconterà la sua straordinaria carriera e il fascino senza tempo delle sue canzoni. Nato a Roma il 12 agosto 1947, l'artista è cresciuto nel quartiere Prati, l'ultimo di sei figli in una famiglia numerosa. Fin da quando era un ragazzino ha coltivato una profonda passione per la musica, che lo ha spinto a formare il suo primo gruppo, i Beat, con cui ha scritto la sua prima canzone, Una cosa stupida. La svolta artistica è arrivata negli anni '80, quando la sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 1983 con il brano 1950 gli ha regalato il successo e l'affetto del pubblico. Sul fronte privato,ha vissuto una lunga e intensa storia d'amore con Elena Paladino, suaper oltre quarant'anni, fino alla sua improvvisa scomparsa nel 2014.