Sport.quotidiano.net - Il Mantova non s’arrende e da Cosenza porta a casa un punto prezioso

– Iltorna dal campo di un determinatocon undavvero. Un 2-2 in rimonta che non solo mantiene la matricola biancorossa al di sopra della zona calda della classifica, ma, soprattutto, evidenzia il carattere e la tenacia della squadra di Possanzini, capace di raddrizzare una gara che, dopo il doppio vantaggio dei rossoblù, si era messa nel peggiore dei modi. Un inseguimento assai difficile che, però, non è bastato per costringere alla resa i virgiliani, abili a rimanere in partita e a firmare le reti del definitivo pareggio con Maggioni e Mancuso. Nella parte finale del combattuto incontro entrambe le contendenti hanno cercato il risultato pieno, ma il punteggio non è più cambiato sancendo comunque un passo in avanti da far fruttare in futuro per il, che sabato dovrà confermare coraggio e temperamento in un altro delicato duello-salvezza indel Cittadella.