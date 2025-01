Quotidiano.net - Il dossier terzo mandato. Asse di Forza Italia con FdI. La Lega insiste: Veneto a noi

Personale o politica che sia, è intorno ai due fuochi dei presidenti della Campania Vincenzo De Luca e delLuca Zaia che orbita la questione delper i governatori impugnato dal governo. L’uno e l’altro sono diventati potenti feudatari locali ugualmente ingombranti per i schieramenti. Ma sia l’uno che l’altro, forti del consenso locale di cui godono grazie all’azione di governo, potrebbero far pagare assai cara la loro defenestrazione alle rispettive coalizioni. Due vicende quasi speculari insomma. A partire dalla posizione di principio condivisa dalla premier Giorgia Meloni e dalla segretaria del Pd Elly Schlein; col plauso del capo diAntonio Tajani – "siamo contro ilperché in democrazia è bene che chi governa per 10 anni non si trasformi in padrone assoluto" – e di quello 5 Stelle Giuseppe Conte, che tuttavia ha consolidato la propria leadership sul movimento proprio garantendo tra l’altro ilgiro di giostra ai parlamentari.