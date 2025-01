Iodonna.it - “Il Conte di Montecristo”, il capolavoro di Dumas diventa una serie su Rai 1

Leggi su Iodonna.it

Ildi Montecristo,di Alexandre, torna in una nuova versione televisiva in onda su Rai 1 a partire dal 13 gennaio. La, diretta dal premio Oscar Bille August, è una coproduzione internazionale che vede la partecipazione di Palomar, Rai Fiction e France Television. Articolata in otto episodi, racconta la storia di Edmond Dantès (Sam Claflin), un uomo ingiustamente imprigionato nel Castello d’If, che, con l’aiuto dell’Abate Faria (Jeremy Irons), riesce a fuggire e a pianificare una spietata vendetta contro coloro che gli hanno rovinato la vita. Il cast include attori come Gabriella Pession, Nicolas Maupas e Lino Guanciale. (Immagini di Nicoletta Tamberlich)iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articolo “Ildi Montecristo”, ildiunasu Rai 1 iO Donna.