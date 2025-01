Il CEO sostiene il manager Clement nonostante la crescente pressione

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-11 16:41:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:L’amministratore delegato dei Rangers ha sostenuto l’allenatore Philippele difficoltà del club per catturare la capolista Celtic nella Premiership scozzese in questa stagione.La vittoria del Celtic su Ross County sabato ha portato il suo vantaggio al vertice del calcio scozzese a 18 punti, anche se i Rangers potrebbero ridurlo a 15 se battessero il St Johnstone a Ibrox domenica.Avendo vinto solo tre delle 11 trasferte in campionato in questa stagione,è stato criticato dai tifosi, ma il CEO dei Rangers Patrick Stewart ha detto che il consiglio resta fedele al belga.La squadra di, tuttavia, è andata meglio in Europa League di questa stagione, dove attualmente si trova in ottava posizione, e il 50enne allenatore si è assicurato la sua prima vittoria nel derby dell’Old Firm il 2 gennaio dopo una vittoria per 3-0 contro i suoi agguerriti rivali.