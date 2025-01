Il buio dietro Cecilia Sala | così mentre liberava la reporter l’Iran condannava a morte altri tre detenuti di Evin

Leggi su Open.online

Dopo la liberazione, la gioia, l’euforia, ma pure «il senso di colpa dei fortunati». Lo ha definitoquel malsano senso di rimorso che resta appiccicato addosso dopo aver riassaporato la libertà, sacrosanta,lì, in quell’inferno che è il carcere direstano rinchiusi in migliaia. Sono idella prigione di massima sicurezza del, in buona parte oppositori politici – tali o presunti. E per loro non c’è mobilitazione di media o governi stranieri che tenga. Restano nel– anzi, nella luce accecante 24 ore al giorno di– e nel silenzio. Sino alla rara salvezza o invece al peggiore dei destini. Proprio nel giorno in cui arrivava l’agognata svolta per il destino di, per grottesco paradosso, le autorità iraniane confermavano in via definitiva la condanna aditredi