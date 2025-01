Il Brentford è stato eliminato ma gli altri club della Premier League sono rimasti incolumi

Leggi su Justcalcio.com

Il terzo turnoFA Cup ha regalato incontri affascinanti nella piramide calcistica, ma le prime partite di sabato hanno fornito solo un grande shock.La squadraè rimasta sbalordita dal Plymouth, in difficoltà nel campionato, perdendo 1-0 al Gtech Stadium.Morgan Whittaker ha segnato l'unico golpartita, all'82esimo minuto, spezzando il cuore a West London ma mandando in visibilio i festeggiamenti in trasferta del sud.Ilha vantato il 71% di possesso palla durante la partita, ma è riuscito solo a 0,41xG, rispetto allo 0,28 degli avversari.Altrove, i primi calci d'inizio hanno visto il Birmingham battere Lincoln, i Wolves battere il Bristol City, il Blackburn battere il Middlesbrough e il Liverpool battere la squadraTwo Accrington Stanley.