Il Barbara Monserra cade per la quarta volta

VALFOGLIA 21 VALFOGLIA: Arcangeli, Salvatori, Ferrini, Marcolini, Passeri, Principi, Sciamanna (39’ st Sensoli), Sgaggi, Vegliò (35’ pt Castellano), Giunchetti (35’ st Pagniello), Cirulli. All. Arcangeli.: Pigliapoco, Lenci (43’ st Gnahe), Ferrero, Coltorti, Omenetti, Spezie (41’ st Nazzarilli), Morsucci, Bucari (25’ st Carbone), Ubertini, Serpicelli, Castignani. All. Mancini. Arbitro: Domizi di Macerata. Reti: 11’ pt Cirulli, 17’ pt Principi, 36’ pt Castignani. Arriva lasconfitta di fila per ilche, questaanche sul campo del Tavullia Valfoglia. Una scomnfitta di misura che però pesa tanto. Tutti e tre i gol realizzati nella gara arrivano nel primo tempo, con gli ospiti in doppio svantaggio dopo neanche venti minuti trafitti dalla coppia Cirulli-Principi.