Iannicelli | Una rapida e lucrosa cessione di Kvara può rafforzare le ambizioni scudetto del Napoli

Il giornalista Peppeha commentato la possibiledi Khvichatskhelia al Psg tramite il suo editoriale su Giornaleria: “La buona vendita dirafforza la corsadel. Con unscontento ed a mezzo servizio ildi Antonio Conte è riuscito ad inserirsi saldamente nel terzetto che si contenderà il tricolore con Inter ed Atalanta. Eliminato l’intoppo nello spogliatoio, con le risorse ricavate dalla vendita di, De Laurentiis potrà agire con ancora maggiori risorse sul mercato per consolidare l’organico in questa stagione e per il futuro.Sembra un paradosso madipuòledegli azzurri. Via gli elementi di tensione e distrazione. Tutti concentrati sul traguardoche comincia ad ingolosire decisamente il gruppo azzurro.