Lapresse.it - IA, la fiera a Las Vegas: dal cane robot al passeggino per animali, ecco tutte le nuove invenzioni

Laannuale della tecnologia ha aperto a Lasmartedì 7 gennaio dopo due giorni di anteprime per i media. In passato noto come Consumer Electronics Show, il CES riunisce partecipanti ed espositori da tutto il mondo. Anche quest’anno, come il precedente, l’intelligenza artificiale (IA) è presente ovunque in questa manifestazione di più giorni. L’edizione 2024 del CES aveva registrato oltre 138.000 partecipanti.alcune dellepresentate:Romi: ildi supporto emotivo. L’azienda giapponese Mixi Inc. ha presentato Romi, undi supporto emotivo che utilizza l’IA per conversare con persone sole.Mi-Mo: il primoAI polivalente. L’azienda Jizai Inc. ha creato Mi-Mo, descritto come il “primoAI polivalente al mondo” in grado di pensare e agire autonomamente sulla base di input visivi, sonori o motori.