Bergamonews.it - I “violinisti stregoni” e la magia del mondo del teatro

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Ladel, nelle sue diverse declinazioni, unita all’importanza dell’immaginazione e del rapporto con il pubblico, è stata protagonista di “I”, spettacolo ideato da Sergio Bini, in arte Bustric, proposto sabato 11 gennaio (con replica domenica 12 alle 17) alla sala civica Sant’Agata del Circolino in Città Alta, all’interno del programma della quarta edizione de “Ilè servito”, organizzato e sostenuto dalla Cooperativa Città Alta con la direzione artistica delTascabile.Protagonisti sono stati Antonia-Cezara Cioaza e Jakob Fjelstrup, attori dell’Odin Teatret, nei ruoli di due aspiranti attori-clown, desiderosi di diventare affermati. Già presenti sulla scena, si presentano entrambi con camicia bianca, bretelle e pantaloni neri, ma calzini colorati che lasciano presagire come l’impegno nel suonare il violino sia solo un primo passo verso la scoperta dele delle sue diverse sfaccettature.