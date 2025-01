Ilveggente.it - I pronostici di domenica 12 gennaio: Serie A, FA Cup, Bundesliga, Ligue 1 e Real Madrid-Barcellona

Leggi su Ilveggente.it

di12: in campoA,, Liga,1, FA Cup e la finale di Supercoppa di Spagna.Tra le protagoniste di questadiA ci sono due contendenti per la vittoria dello Scudetto: l’Inter dopo la beffa in Supercoppa Italiana farà di tutto per risollevarsi subito battendo il Venezia in trasferta, mentre il Napoli ha l’occasione di mantere il primato battendo il Verona. Una partita che Conte non sottovaluterà, anche per quanto accaduto all’andata con l’Hellas vittorioso addirittura 3-0.Idi12A, FA Cup,1 e(LaPresse) – IlVeggente.it La partita più attesa di questadi calcio si gioca però in Arabia Saudita ed è la finale della Supercoppa di Spagna tra