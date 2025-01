Lanazione.it - I prof senza stipendio, ultima paga a novembre. “Sollecito al Ministero”

Empoli, 12 gennaio 2025 – “Sto per inviare un’ingiunzione dimento altramite l’avvocato del sindacato Flc Cgil di Firenze perché lavoro nella scuola pubblica italiana e sonoda”. Tre buste paghe arretrate, unmento è stato miracolosamente – e per pura coincidenza, a suo dire – sbloccato dopo questo annuncio. Sta di fatto che la situazione è particolarmente complicata per le supplenze brevi e Mirko Manetti, insegnante precario di Montelupo Fiorentino, ne sa qualcosa. È bastato un post sui social, che i commenti di colleghi attualmente sulla stessa, spiacevole, posizione non sono tardati ad arrivare. “Ottobre emi sono statiti il 27 dicembre”, racconta un docente. “Per la supplenza breve non stupisce – dice un altro utente –. Pure a me è successo, sono arrivata a cinque mesi di ritardo”.