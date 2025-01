Amica.it - I nuovi mascara 2025 tolgono l’imbarazzo della scelta

Quando si parla di ciglia, perché scegliere tra volume, lunghezza, curvatura, definizione, luminosità e trattamento? Ipromettono, infatti, tutte queste performance in un solo prodotto. E molto di più. Perché sono anche facili da applicare (con una sola passata) e da rimuovere (a volte anche solo con l’acqua tiepida). Detta così, uno potrebbe valere l’altro. Ma a ben guardare, ciascuno conserva una propria specificità. Per esempio nella forma dello scovolino. Oppure ancora nel coloretexture. Fatto sta che parlare disolo allunganti o solo volumizzanti, oggi risulta alquanto riduttivo.Novitàanche per gli occhi sensibiliAd accomunare i miglioriallunganti ai migliori volumizzanti di questa stagione, è in modo particolare la loro “dolcezza” nei confronti di chi lamenta occhi sensibili oppure porta le lenti a contatto.