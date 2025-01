Iltempo.it - I dolori di Marinelli, la Sarfatti di M. gela Gramellini: "Onestamente..."

Lo scorso venerdì 10 gennaio, Sky ha presentato le prime due puntate di “M. Il figlio del secolo”, la tanto discussa serie televisiva incentrata su Benito Mussolini, interpretato da Luca. Lo stesso attore in questi giorni ha raccontato delle difficoltà avute nell'interpretare questo ruolo e del suo conflitto interiore nel vestire i panni “di chi non voglio assolutamente essere”, ha detto. Tuttavia, le sue dichiarazioni hanno inaspettatamente attirato critiche e scherni da parte del pubblico. La serie è stata oggetto di discussione anche nel programma “In altre parole”, condotto da Massimoe andato in onda ieri sera su La7. In studio era presente Barbara Chichiarelli, che interpreta nella serie Margherita, l'amante di Mussolini prima della sua ascesa al potere.