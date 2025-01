Panorama.it - I "Delitti del BarLume": in arrivo tre nuove storie di indagini e risate

A partire dal 13 gennaio, per tre lunedì consecutivi (20 e 27 gennaio), Sky Cinema trasmetterà in esclusiva e in streaming su NOW ledella collezione Sky Original. Prodotta da Sky Studios e Palomar (a Mediawan Company), la serie è liberamente ispirata all'universo creato da Marco Malvaldi ne “Idel” (Sellerio Editore) e racconta le vicende di Massimo Viviani, barista dell'immaginaria cittadina toscana di Pineta. In ogni episodio Massimo è alle prese con un caso da risolvere accaduto nella località in cui vive. Grazie al suo istinto investigativo, che trova ispirazione dalle conversazioni dei quattro anziani frequentatori del suo bar, riesce sempre a fiutare la pista giusta.Questa dodicesima stagione, composta da tre nuovi film, porterà sullo schermo i titoli: “Non è un paese per bimbi”, “Gatte da pelare” e “Sasso carta forbici”.