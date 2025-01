Ilgiorno.it - I cortei per Ramy, gli scontri e le violenze a Torino, Roma e Bologna. Salvini: “Criminali rossi”. E Fontana chiede “tolleranza zero”

Milano, 12 gennaio 2025 – Il nuovo corteo degli amici e dei famigliari dia Milano perre verità e giustizia su quella tragica notte in cui il ragazzo 19enne ha perso la vita in via Quaranta, che se a Milano si è svolto pacificamente, a(venerdì) e poi anche ala scorsa notte è stato di nuovo al centro di disordini,e attacchi contro la polizia, infiamma di nuovo la polemica politica. A prendere posizione oggindo, almeno indirettamente, il pugno di ferro è il presidente di Regione Lombardia Attilio: “Per questi delinquenti serve la. Perché una cosa è il sacrosanto diritto di manifestare, un’altra seminare scompiglio, danneggiare tutto ciò che ci si trova davanti e picchiare chi deve garantire l’ordine pubblico”. Il governatore leghista si è espresso in questi termini sui social, dopo aver espresso “solidarietà e massimo sostegno alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine” rimasti feriti ieri nelle manifestazioni svoltesi in diverse città.