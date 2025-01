Infobetting.com - Holstein Kiel-Borussia Dortmund (martedì 14 gennaio 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Sahin deve fare i conti con diverse assenze

Leggi su Infobetting.com

Non è andato secondo le aspettative l’esordio delin questo: travolto in casa dal Leverkusen, non è bastato un buon secondo tempo per raddrizzare la gara e servono adesso i 3 punti contro l’per rimettersi in carreggiata. Anche gli Stoerchen hanno visto una sconfitta nella loro prima uscita annuale, sempre per 3 a 2 e .InfoBetting: Scommesse Sportive e