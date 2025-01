Top-games.it - Guida Lies of P, la Stazione di Krat

Eccoci, finalmente il giorno in cui questo souls-like tanto atteso è arrivato eof P è finalmente disponibile, anche se con l’accesso anticipato era già possibile giocarci da qualche giorno. Iniziamo una nuovadedicata al gioco dedicato alle gesta del burattino più famoso del mondo, ovvero il nostro caro Pinocchio. In questa soluzione vi guideremo passo passo attraverso le zone di gioco e i boss che incontreremo lungo la strada. In questa primaaffrontiamo la prima zona diof p, ladie agli immediati sobborghi fuori fino ad affrontare il primo boss, il Burattino da Sfilata., of P, ladie il tutorialIl gioco inizierà con un filmato introduttivo che non spiegherà molto della lore del gioco ma sappiamo che ci troviamo al momento in uno dei vagoni del treno parcheggiati nelladi, “ridente” cittadina che farà da sfondo alle nostre vicende.