Laspunta.it - Guasto alle linea elettrica. Ancora disservizi ferroviari. Ritardi fino a 170 minuti.

Leggi su Laspunta.it

Dopo un 2024 disastroso, inizia male anche il 2025 per le ferrovie.Ieri mattina, poco prima delle 8, si è verificato un problema tecnico alla, che ha causato dei guasti su parte dei binari di Milano Centrale.Da lì è stato tutto un susseguirsi dia 170) e cancellazioni di treni, specialmente per quanto riguarda i collegamenti da e per Venezia, Bologna e Genova.Alcuni treni hanno effettuato la fermata nelle altre stazioni milanesi o hanno subito limitazioni di percorso.D10.30 la circolazionea è ripresa gradualmente per i collegamenti da e per Venezia e Genova, mentre sarebbein corso l’intervento dei tecnici di RFI per ripristinare la piena funzionalità dellaper i collegamenti da e per Bologna. Trenitalia ha giustamente disposto il rimborso integrale del biglietto per tutti i passeggeri che hanno rinunciato al viaggio o che non sono riusciti a partire o arrivare a destinazione (che, ovviamente, verificheremo).