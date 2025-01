Gol e highlights con Manchester United Tottenham e Newcastle tra le vincitrici del terzo turno

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-12 22:24:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.Cinque squadre della Premier League cercavano di evitare sorprese mentre ildella FA Cup 2024/25 continuava con sette partite domenica.Il Tamworth, squadra di quinta divisione, sperava in un grande ribaltamento in casa contro il, mentre il Bromley di quarta divisione – promosso la scorsa stagione – ha fatto visita al.Ipswich Town era in casa contro i Bristol Rovers e Stockport County ha fatto visita al Crystal Palace mentre due squadre della League One inseguivano gli shock, e il bassissimo Southampton era in casa contro il club del campionato Swansea City.L’Arsenal ha anche affrontato ilall’Emirates Stadium in una partita tutta di Premier League.