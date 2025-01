Ilfoglio.it - Gli autori di Un posto al sole provano risolvere il giallo delle vacanze siciliane

La toppa è peggio del buco! Glidi Upas leggono questa nostra rubrica e cercano di coprire un errore che abbiamo segnalato nei giorni scorsi. Per diverse puntate ci hanno raccontato l’organizzazione della settimana di vacanza in Sicilia di Nico con Gimmi e Renato. I tre sarebbero dovuti partire a Natale per rientrare dopo Capodanno. Ma poi, con l’avanzarepuntate, ce li siamo ritrovati alla vigilia a mangiare il panettone a palazzo Palladini. Senza che ci avessero raccontato del cambio piano. Infine, nessuno dei tre era presente nella foto di gruppo dei festeggiamenti di Capodanno. Ora, come nulla fosse, rispunta Renato con un omaggio dalla Sicilia a Raffaele. Il tutto senza far vedere al pubblico non solo Angela, Bianca e Franco (da mesi fuori dal cast) ma neppure l’Etna, un'arancina (o arancino) o una cassata.