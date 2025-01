Sport.quotidiano.net - GIRONE B. Esame Milan Futuro. C’è la super Torres

Dopo il pari dell’andata e il successo in Coppa Italia,cerca ancora punti contro la, quarta, oggi alle 12.30 in casa, in chiave salvezza. Visti i probabili assenti chiamati in prima squadra (anche Omorogbe oltre a Camarda, Jimenez, Zeroli e Bartesaghi), Bonera ha convocato ancora Ibrahimovic e Dutu. Liberali febbricitante. Sul mercato si avvicina l’arrivo di Michele Camporese, difensore 32enne del Cosenza. Probabile formazione (4-3-3): Nava; Magni, Minotti, Coubis, Bozzolan; Stalmach, Sandri, Sala; Sia, Magrassi, Traorè. All. Bonera. Alessandro Stella