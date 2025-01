Gamberorosso.it - Giacomo Casanova, il grande seduttore che divenne Principe dei Maccheroni

passa alla storia come il piùdi tutti i tempi. Non è casuale che adesso il suo cognome venga usato quale sinonimo di rubacuori. Eppure, al di là di quanto si possa pensare, il ritratto da avventuriero e dongiovanni non basta a inquadrare pienamente il veneziano, uno dei personaggi più discussi del Settecento. Non tutti sanno infatti cheera pure un buongustaio, quello che oggi potremmo considerare un buon gourmand. Una ricostruzione fondata, che ci arriva attraverso dei documenti scritti, il lascito letterario del protagonista.era un insospettabile gourmandL’indole libertina e la raffinata arte di seduzione ne hanno fatto un “mito”, per qualcuno una sorta di antico maschio alfa da ammirare. MaGirolamoera molto altro.