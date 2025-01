Quotidiano.net - Gasparri chiede discussione immediata in Senato sul disegno di legge sulla sicurezza

rò, come Capogruppo, nelle prossime ore, di passare direttamente in Aula per ladeldi" per superare così "l'ostruzionismo delle opposizioni in Commissione". Lo annuncia il capogruppo di FI in, Maurizio, in un comunicato.prende spunto dagli episodi violenti avvenuti negli ultimi giorni in varie città. "È una situazione intollerabile - prosegue l'esponente di FI - e chi fa ostruzionismo aldialè responsabile di quanto sta avvenendo. La condotta del Pd e dei grillini è vergognosa. Si ostacola il varo di un provvedimento indispensabile, che semmai deve essere inasprito per tutelare maggiormente la legalità, l'ordine, le donne e gli uomini che ci difendono nelle strade italiane". Secondo"bisogna accelerare l'approvazione deldi