Ilgiorno.it - Furto al centro commerciale e botte al vigilante . La Questura ha emesso un foglio di via per tre persone

Prima le denunce, ora ildi Via Obbligatorio. Destinatari due uomini e una donna responsabili die resistenza a pubblico ufficiale. Due di loro, rispettivamente una donna di 37 anni di origine croate e un italiano di 31 anni, entrambi residenti in provincia, lo scorso agosto avevano tentato di introdursi all’Iperal di Castione chiuso al pubblico, seguendo un’addetta alle pulizie, ma erano stati scoperti dal personale addetto alla sicurezza che i due hanno aggredito con calci, pugni e insulti. Per entrambi, deferiti all’Autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale in concorso, divieto di tornare sul territorio comunale di Castione Andevenno per un anno. Stesso divieto di un anno, ma in questo caso la località off limits è Piantedo, per il terzo soggetto, un uomo di 50 anni residente a Chiavenna denunciato perdopo essere stato sorpreso all’interno del supermercato Iperal di Piantedo con videogiochi, Play-Station e casse bluetooth – non dunque beni di prima necessità - rubati e nascosti tra i suoi effetti personali.