Fuori Jack Grealish dentro Omar Marmoush e un potenziamento a centrocampo | il mercato da sogno del Manchester City

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:Pep Guardiola ha firmato un nuovo contratto a novembre con la sua squadra in preda a un triste periodo di forma.Ilha recuperato nelle ultime due partite di Premier League, ma si trovadalle prime quattro. Gli infortuni da soli forniscono una scarsa spiegazione del catastrofico declino deldopo un eccellente inizio di stagione, ma la finestra didi gennaio è stata un faro all’orizzonte.Ora il momento degli affari è alle porte e ilpuò colmare alcune carenze. Qui, QuattroQuattroDue prevede una finestra didaper i campioni della Premier League e le sue implicazioni per il resto della stagione.Qual è la principale priorità didel?Perdere il vincitore del Pallone d’Oro Rodri a causa di un infortunio di lunga durata sarebbe un grosso problema per qualsiasi squadra di calcio del mondo, non importa quanto ricca o di successo possa essere.