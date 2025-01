Lanazione.it - Fuggì dopo aver causato l’incidente, ha un nome il pirata della strada: ecco com’è stato trovato

Castelfranco, 12 gennaio 2025 – Causò un incidente e si dette alla fuga. I fatti risalgono allo scorso 24 ottobre: alla fine, al termine di una lunga indagine il comandantepolizia municipale, Giacomo Pellegrini, con i suoi agenti, è riuscito a risalire al responsabile. Protagonista di questi fatti accaduti all’incrocio tra via Tabellata e via dello Stadio, è un 30enne residente in Romania, ma con legami familiari sul territorio. I fatti. All’incrocio un furgone e un’automobile, una Peugeot che procedeva come direzione di marcia dal paese verso il macrolotto, si scontrano. L’impatto è violento, tanto che la Peugeot viene carambolata in un campo adiacente alla. Il conducente rimane lievemente ferito. Il furgone invece,, non si ferma e prosegue la sua marcia verso lo stadio.