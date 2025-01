Sport.quotidiano.net - Forlì, è il derby delle incognite: "Pensiamo a noi, poi vedremo"

Appuntamento al buio. Che United Riccione si presenterà oggi (ore 14.30) alla corte delcapolista? Domandacento pistole. Per svelare l’arcano, con ogni probabilità, dovremo pazientare fino alla letturaformazioni. Di sicuro c’è che non saranno della partita Mateo Likaxhiu e Diego Madonna, rispettivamente approdati alla Fidelis Andria e al Castelfidardo, ultimi in ordine cronologico ad abbandonare una nave, quella biancazzurra, senza più un porto sicuro (causa sfratto dal ‘Calbi’ di Cattolica) e apparentemente alla deriva (contro la Zenith Prato erano solo 16 i giocatori, la maggior parte dei quali under, indicati in distinta). "Da Riccione non giungono informazioni ‘positivissime’, però a noi deve interessare poco", attacca Alessandro Miramari. Che aggiunge: "Magari ci troveremo davanti una squadra di ragazzi giovani, brillanti sulle gambe e che avranno voglia di dimostrare di poterci stare in questa categoria.