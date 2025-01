Quotidiano.net - Famiglia di Ramy Elgaml condanna violenza e vandalismo nelle manifestazioni

Leggi su Quotidiano.net

"Condanniamo fermamente tutte le forme diavvenute durante ledelle ultime ore". E' quanto scrive, in una nota, ladi, il 19enne del quartiere Corvetto di Milano, morto lo scorso 24 novembre in scooter durante un inseguimento con i carabinieri nel capoluogo lombardo. "Perdere Rami - viene sottolineato - è per noi un dolore grande, indescrivibile. Il nostro unico desiderio è che la giustizia sia fatta senza alcuno sfruttamento o manipolazione. Siamo profondamente rattristati e preoccupati nell'apprendere che il nome diviene utilizzato come scusa per atti di". "Noi, laRami Al-Jamal, vorremmo esprimere in modo chiaro e fermo la nostra posizione riguardo agli eventi che hanno seguito la tragedia che ci ha colpito con la perdita del nostro caro figlio Rami", si legge nel comunicato.