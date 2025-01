Thesocialpost.it - Esplosioni devastano 4 stazioni di servizio nello Yemen: 15 morti e 67 feriti

Gravihanno colpito quattrodinel governatorato di Al Bayda,meridionale, causando la morte di almeno 15 persone e ferendo altre 67. Lo ha riferito il ministero della Salute controllato dagli Houthi, citato dall’agenzia Anadolu.L’incidente ha scosso profondamente la regione già colpita dalla crisi umanitaria e dal conflitto in corso. Al momento non sono chiare le cause esatte delle, ma la situazione di instabilità e il rischio di sabotaggi rendono il contesto particolarmente delicato. I soccorsi sono intervenuti rapidamente per prestare assistenza ai, molti dei quali in condizioni critiche, mentre continuano le indagini per accertare le responsabilità e la dinamica dei fatti.L’accaduto rappresenta l’ennesima tragedia per la popolazioneita, già provata da anni di guerra e deva