Lettera43.it - Elezioni presidenziali in Croazia, oggi il ballottaggio: Zoran Milanovi? favorito

Leggi su Lettera43.it

Urne aperte inper ildelle. La sfida è tra il presidente uscente di centrosinistra?, dato come, e Dragan Primorac, ex ministro e membro dell’Unione democratica croata di centrodestra. I seggi chiuderanno alle 19 e i risultati preliminari dovrebbero arrivare in serata. Inil presidente della Repubblica è anche il capo delle forze armate e gestisce la politica estera insieme al governo.I sondaggi danno? al 67 per centoAl primo turno, che si è tenuto il 29 dicembre,? aveva preso il 49,1 per cento dei voti, arrivando molto vicino alla vittoria senza il. Primorac aveva ottenuto il 19,35 per cento dei consensi e, secondo gli ultimi sondaggi, dovrebbe prendere meno del 30 per cento al secondo turno.