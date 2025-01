Bubinoblog - DOMENICA IN: L’OROSCOPO A GRANDE RICHIESTA, SEI COPPIE FAMOSE E I 90 ANNI DI UN’ICONA

12 gennaio, dalle 14 su Rai1, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, va in onda la 18° puntata diIn condotta da Mara Venier.La puntata si aprirà condi Paolo Fox e le previsioni dei dodici segni dello zodiaco per il 2025.In studio ci saranno sei: Simona Ventura con il marito Giov, Andrea Roncato con la moglie Nicole, Minnie Minoprio con il marito Carlo, Giucas Casella con la compagna Valeria, Natasha Stefanenko con il marito Luca e Maurizio Ferrini con la compagna Sara.L’attrice Giovanna Ralli, che ha da poco compiuto 90, si racconterà tra carriera e vita privata.Gli attori Ficarra e Picone interverranno insieme a Toni Servillo per presentare il film ‘L’Abbaglio’, che uscirà al cinema il prossimo 16 gennaio per la regia di Roberto Andò.