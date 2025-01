Gqitalia.it - Dieta e allenamento di Paolo Chiarino, il campione di nuoto in acque gelide che riesce a fare anche 1 km a -1 grado senza muta

L’ice swimming è una disciplina che solo da poco è entrata nei radar delle competizioni internazionali ma che è fortemente radicata nelle tradizioni dei Paesi nordici. «È un’usanza che si perde nella notte dei tempi, ma dal 2009 è diventata una disciplina sportiva a tutti gli effetti, ed èiniziato un percorso per essere riconosciuta a livello internazionale. In Francia, ad esempio, la federazione nazionale delha già riconosciuto l’ice swimming come disciplina sportiva. World aquatics, che è la federazione mondiale, non ancora, ma è iniziato l’iter per il riconoscimento», spiega, pioniere di questo sport che è l’organizzatore dei Mondiali diindel 2025, che si terranno nel lago di Molveno, in Trentino-Alto Adige, e che gareggerà come ospite d’eccezione, come wild card.